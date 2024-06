Ha preso il via, in piazza del Comune, l’ultimo dibattito tra i due candidati sindaco, Alessandro Portesani e Andrea Virgilio, che viene trasmesso in diretta su Cremona1 – canale 19. A intervistarli i direttori di Cremona1 e della Provincia, Lucio Dall’Angelo e Paolo Gualandris, e i giornalisti Giovanni Palisto e Giacomo Guglielmone.

Tanti gli argomenti che verranno sviscerati: decoro urbano, viabilità, sicurezza, ambiente, verde pubblico. Sono questi i filoni principali delle domande che verranno poste ai candidati. Gremita la piazza, e moltissimi anche i sostenitori dei due contendenti, che animano piazza con cori e bandiere.

