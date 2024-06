Grave incidente nel pomeriggio verso le 14,30 in territorio di Casterlverde, frazione San Martino in Beliseto. Ferito in modo serio un motociclista che si è scontrato con un trattore. Lo schianto, molto violento, ha fatto sbalzare il centauro, facendogli fare un volo di circa otto metri. Il motociclista, 52 anni, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dove gli sono stati riscontrati un trauma volto, al bacino, alla schiena e agli arti superiori. L’uomo è in prognosi riservata. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi e dovranno accertare la dinamica di quanto accaduto.

