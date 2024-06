I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato un uomo di 56 anni per guida in stato di ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti. L’incidente è avvenuto la sera del 12 maggio scorso nel comune di Castelverde. Intorno alle 21.45, una pattuglia dei Carabinieri è stata chiamata sulla via Castelleonese per un sinistro stradale. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che il 56enne, mentre guidava verso Crema, aveva perso il controllo del suo veicolo, finendo contro il guard rail e fermandosi al centro della carreggiata.

Gli altri automobilisti presenti hanno subito allertato i Carabinieri. Il conducente, che aveva riportato diversi traumi e contusioni, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona da un’ambulanza. I Carabinieri, dopo aver effettuato i rilievi del caso, si sono recati in ospedale per ulteriori accertamenti. Data la dinamica e la gravità dell’incidente, i militari hanno richiesto analisi specifiche per verificare lo stato di ebbrezza e l’uso di stupefacenti del 56enne. I risultati hanno rivelato un tasso alcolemico di oltre 2,00 g/l, quattro volte il limite consentito, e l’assunzione di cocaina.

In seguito ai riscontri medici, il 56enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria. La patente di guida gli è stata ritirata, mentre l’auto, gravemente danneggiata nell’incidente, è stata rottamata. I Carabinieri continuano a monitorare le strade per garantire la sicurezza e prevenire comportamenti irresponsabili alla guida.

© Riproduzione riservata