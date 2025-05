Ci siamo. E che il conclave abbia inizio. La prima fumata, nera o bianca, che decreterà se il nuovo pontefice è stato o meno eletto alla prima votazione la vedremo, come riferisce la sala stampa vaticana, questa sera (mercoledì 7 maggio) attorno alle 19.

Dalle 10 del mattino nella Basilica di San Pietro tutti i cardinali partecipano alla messa votiva “Pro Eligendo Romano Pontifice”, nel pomeriggio inizierà il vero e proprio conclave con i cardinali elettori che si riuniranno nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico e insieme andranno nella Cappella Sistina dove giureranno sulla Bibbia e s’impegneranno a mantenere il segreto. I porporati votanti sono 133, di cui circa il 40 per cento provenienti dall’Europa.

Qualora si raggiungesse la maggioranza dei due terzi dei suffragi, computati sulla base degli elettori presenti e votanti, la fumata sarà bianca e il mondo saprà che il 267esimo Papa è stato eletto.

Un solo scrutinio si terrà il primo giorno, mercoledì, due – eventualmente – nei giorni successivi, uno al mattina e uno pomeriggio. Ricordiamo infine che in genere il Papa viene scelto tra uno dei cardinali elettori, ma teoricamente chiunque potrebbe essere il nuovo Pontefice se in possesso di questi tre requisiti: essere di sesso maschile; essere battezzato nella Chiesa cattolica ed essere celibe, cioè non sposato al momento dell’elezione.

In ogni caso, da questa sera, gli occhi di tutto il mondo saranno puntati lassù sul comignolo della Cappella Sistina.

Simone Bacchetta

