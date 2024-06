Il 27 giugno alle 17,30 a teatro Ponchielli si terrà la presentazione del libro “LucaVialli” di Luca Dal Monte.

Insieme all’autore e alla famiglia Vialli – il fratello Nino ha firmato la prefazione del volume – parteciperanno compagni di squadra di Cremonese, Sampdoria e Juventus del grande campione. Con loro, Ciso Pezzotti, vice allenatore di Vujadin Boskov alla Sampdoria e di Marcello Lippi alla Juventus e in Nazionale. E il campione del mondo 1982 Antonio Cabrini.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

LucaVialli – scritto come fosse un’unica parola, una sorta di marchio di fabbrica, un’espressione di forza e potenza – è il ritratto intimo di un uomo che è stato uno dei più grandi calciatori italiani di sempre e, nella parte conclusiva della sua giovane esistenza, un simbolo di resilienza, di stile e coraggio nelle avversità, di determinazione e di speranza. Il libro si basa sulle testimonianze di chi ne ha incrociato il cammino sui campi di gioco così come di chi ha attraversato la sua vita. La storia parte da lontano, dal campo di calcio in terra dell’Oratorio di Cristo Re a Cremona, e termina con l’abbraccio con il “gemello” Roberto Mancini e il pianto sul prato verde di Wembley dopo la conquista del Campionato d’Europa 2021.

In mezzo c’è una straordinaria carriera fatta di incredibili successi – la promozione in Serie A con la Cremonese, lo scudetto con la Sampdoria, la Coppa dei Campioni con la Juventus, i trofei con il Chelsea – e di inevitabili momenti di difficoltà, come la delusione di Italia ’90, le polemiche con Arrigo Sacchi che gli costeranno la perdita della maglia azzurra, gli anni cupi – i primi della sua permanenza alla Juventus – quando si pretende di arretrare uno dei più prolifici centravanti italiani al ruolo di regista.

Filo conduttore della narrazione è sempre e soprattutto l’uomo: complesso, mai banale, determinato e al tempo stesso fragile, sempre pronto ad assumersi le proprie responsabilità, capace di scelte non scontate, come decidere di andare a giocare in Inghilterra quando i calciatori di casa nostra avevano fino ad allora militato quasi esclusivamente in squadre italiane, e di restare a vivere a Londra pur mantenendo un viscerale attaccamento con il nostro Paese. L’autore, amico d’infanzia di Vialli, ha avuto un accesso esclusivo alla famiglia del campione, e ci consegna un ritratto vivido e vibrante di LucaVialli che si può leggere come la sua prima biografia autorizzata, purtroppo postuma.

Luca Dal Monte è nato a Cremona nel 1963. I suoi libri sono letti e tradotti in tutto il mondo. Il suo Ferrari Rex ha vinto il Premio Selezione Bancarella Sport ed è stato finalista del Motoring Book of the Year Award del Royal Automobile Club. Il New York Times l’ha indicata come «la biografia definitiva» di Enzo Ferrari. Apple+ TV sta attualmente traendone una serie televisiva. Oltre a numerose e fortunate opere di saggistica, ha al suo attivo anche tre romanzi e due libri di racconti. Con Cairo, nel 2023, ha pubblicato Ferrari. Presunto colpevole.

