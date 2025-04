Convegno Uneba a Cremona. Un appuntamento importante rivolto agli enti aderenti all’associazione, in vista degli adempimenti relativi all’entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore. “Confronto sulla Riforma del Terzo Settore, Recenti provvedimenti della Commissione Europea sulle norme fiscali” è il titolo dell’evento, in programma giovedì 3 aprile alle ore 15 nella Sala Benaco di Cremona Solidale (via Zocco, 21 a Cremona).

Alle ore 15 è prevista l’accoglienza dei partecipanti. Alle 15:15 andrà invece in scena il saluto del Presidente Uneba Lombardia Luca Degani, oltre al saluto e alla presentazione del convegno da parte del Presidente Uneba Cremona Don Roberto Rota. A seguire, alle 15:45 è prevista la relazione sul tema “Terzo Settore: prospettive e adempimenti” di Chiara Borghisani. Alle 16:30 è previsto un dibattito sull’argomento trattato. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria.

