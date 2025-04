Il Museo Archeologico ospita un nuovo incontro dedicato alla cultura antica e al suo riflesso nell’attualità. L’occasione è la pubblicazione del libro Politica e politiche. Perché e come rileggere Aristotele oggi, di Silvia Gastaldi e Giovanni Battista Magnoli Bocchi, con contributi multimediali di Cesare Zizza (Passato Prossimo, Pavia University Press). Del libro parlerà uno degli autori, Giovanni Battista Magnoli Bocchi, in dialogo con Barbara Zagni, docente di filosofia presso il Liceo Classico “D. Manin”.

L’incontro, ad ingresso libero, si svolgerà giovedì 10 aprile, alle ore 18, e seguirà quello in programma per gli studenti del liceo, la mattina stessa, nell’aula magna dell’Istituto. La presentazione al museo avviene in collaborazione con il Porte Aperte Festival, del quale rappresenta un’anteprima, e con il Liceo Classico “D. Manin”.

Come recitano le note di copertina, “gli autori, tra i maggiori esperti del pensiero aristotelico, si rivolgono, con un linguaggio chiaro e mai banale, a un pubblico non specialista e, in prima battuta, ai lettori più giovani con un duplice intento: da un lato, risvegliare l’interesse nei confronti della politica intesa nel suo senso più antico e originario (e cioè quale insieme di azioni e decisioni al servizio della polis, la città); dall’altro, lanciare una sfida a un sistema culturale che, troppo spesso vittima della frenesia e della superficialità, fatica a proporre strumenti adeguati alla comprensione del mondo attuale”.

Silvia Gastaldi ha insegnato Storia della filosofia antica presso l’Università degli Studi di Pavia ed è stata Presidente della Società Italiana di Storia della Filosofia Antica (SISFA); è tra i maggiori specialisti della Politica, delle Etiche e della Retorica di Aristotele. Giovanni Battista Magnoli Bocchi si occupa del racconto del passato a fini politici e collabora con le Università di Pavia, Milano e Strasburgo-Mulhouse.

