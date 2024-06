Con la sua bicicletta è partito giovedì 2o giugno da Cremona, per raggiungere Capo Nord. Piergiuseppe Mangiacotti, 33 anni, ha deciso di mettere in campo questa impresa a scopo benefico con l’obiettivo di raccogliere, durante il suo percorso, fondi per l’associazione Abio, che aiuta i bambini ricoverati in ospedale e le loro famiglie a trascorrere giornate più serene.

Il percorso sarà lungo e articolato: “Passerò 10 Paesi, tra cui Svizzera, Francia, Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, Svezia Lapponia, Finlandia e Norvegia” spiega il ciclista. “Durante il mio viaggio voglio raccogliere più fondi possibili per l’associazione”.

La scelta di sfruttare il suo viaggio per aiutare Abio ha origini lontane: “Quando ero piccolo, all’età di 10 anni, nel 2001, sono stato ricoverato parecchi mesi in ospedale a Cremona, e ricordo la presenza di Abio, che mi ha dato supporto ogni giorno. La loro vicinanza nei miei confronti mi è stata preziosa, e ora sto cercando di ripagarli in questo modo. Voglio così aiutare altri bambini che affrontano un periodo difficile.

Piergiuseppe ha iniziato ad andare in bicicletta alcuni anni fa, dopo che un infortunio gli aveva reso impossibile continuare a giocare a calcio. Da allora, non ha più smesso. “Siccome sono pugliese, al mio primo viaggio sono arrivato a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia. Lo scorso anno sono andato a Santiago di Compostela, raggiungendo Finisterre, punto più a Ovest. Quest’anno quindi ho deciso di raggiungere il punto più a nord” conclude.

LaBos

© Riproduzione riservata