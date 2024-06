Tutto pronto per la quindicesima edizione del Memorial Robi Telli e una due giorni tutta dedicata allo sport. Non solo basket nel campetto di via dei Classici, ma soprattutto basket, con il classico 3vs3 intitolato a Roberto Telli e organizzato come sempre dagli Amici di Robi.

Si comincia sabato 22 Giugno con le categorie Under 15-17-19 mentre domenica sono in programma i tornei Maschile e Femminile.

Il sabato sera c’è spazio anche per musica e divertimento con il Classics’ Streetball Party a partire dalle 19.30 per una grigliata in compagnia.

Accanto al basket altre discipline che nascono dal desiderio di coinvolgere sempre più appassionati, e allora ecco che alle 17:30 di sabato scatta l’ora del Baskin, con la sfida di due rappresentative lombarde: una selezione All Star della provincia di Cremona contro il Baskin Bergamo.

Per la prima volta il Memorial Robi Telli ospiterà un torneo di Green Volley 4×4 Mix, da giocare sul nuovissimo manto erboso di Parco Sartori, ma anche lo Street Soccer, che è invece un ritorno, ma che vedrà per la prima volta anche un torneo tutto al femminile.

Prima delle finalissime di domenica, alle 17:30 il basket diventa spettacolo con lo show della gara delle schiacciate.

© Riproduzione riservata