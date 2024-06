Denuncia per rifiuto di fornire indicazioni sulla identità personale, sanzione amministrativa per ubriachezza e ordine di allontanamento da piazza Roma per un uomo di 34 anni, con precedenti di polizia a carico, protagonista di un intervento effettuato la notte del 22 giugno in Galleria XXV Aprile e poi in piazza Roma da parte dei carabinieri.

Una pattuglia, verso le 2.30, è stata inviata in Galleria XXV Aprile perché erano arrivate diverse telefonate che segnalavano una lite tra più persone, una delle quali ubriaca, che nel frattempo si era allontanata verso piazza Roma. Avuta la sua descrizione, i militari hanno cercato l’uomo all’interno dei giardini, individuandolo perché aveva la maglia strappata ed era palesemente ubriaco. Alla richiesta di documenti, si è rifiutato di fornirli e non ha inteso dare le proprie generalità neanche verbalmente, mantenendo un atteggiamento scontroso. Quindi è stato accompagnato in caserma dove è stato fotosegnalato e identificato. E la sua nottata si è conclusa con una denuncia all’autorità giudiziaria per il rifiuto di fornire indicazioni sull’identità personale, con la sanzione amministrativa per ubriachezza e con la notifica di un ordine di allontanamento che gli vieta di frequentare piazza Roma per 48 ore.

© Riproduzione riservata