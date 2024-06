L’ex Miss Italia Alice Sabatini e il giocatore di basket della Juvi Ferraroni Gabriele Benetti si sono sposati: la

cerimonia è stata celebrata nella chiesa di Santa Maria di Castello a Tarquinia e poi i festeggiamenti si sono spostati in un resort a Montalto Marina. Nelle Instagram stories dell’ex Miss Italia e degli invitati si vedono gli sposi arrivare a bordo di un van anni ’60. Decisamente informale, ma casual, con i festeggiamenti che si sono conclusi con fuochi d’artificio, taglio della torta e danze scatenate.

L’abito scelto da Alice per le nozze è un modello ampio e romantico che in origine era in mikado, ma Alice ha optato per una scelta “green”, facendolo realizzare in un tessuto naturale di canapa e lino. Sul décolleté una fascia alta in pizzo chantilly. L’ampio fiocco nella parte dietro è stato realizzato sempre nello stesso tessuto e bordato ancora una volta in pizzo chantilly.

Federica Bandirali

