Un pedone investito dentro la pista di go-kart: dato che l’esito è stato, per fortuna, non grave, risolvendosi con due ricoveri in codice giallo all’ospedale di Cremona, l’episodio capitato poco dopo le ore 13 di sabato al Cremona Circuit di San Martino del Lago si può definire curioso.

Tutto è avvenuto all’interno della pista da go-kart, quella retrostante rispetto al circuito dove la scorsa settimana si è corso il Mondiale Superbike: un pilota è sceso dal proprio mezzo ma, nonostante l’invito del commissario di pista a uscire al più presto, ha sostato qualche secondo di troppo dentro lo stesso circuito. A quel punto un altro kart, sbagliando la manovra in curva, ha centrato il kartista che non era più a bordo del suo mezzo.

Quest’ultimo, un 33enne della provincia di Brescia, è finito in ospedale in codice giallo, così come l’autista del kart, che, nella carambola, ha riportato una contusione a una caviglia. Sul posto oltre all’ambulanza di Padana Soccorso, anche i carabinieri di San Daniele Po che, in caso di querela di parte dell’investito, potranno visionare le telecamere del circuito per ricostruire la dinamica, parsa comunque abbastanza chiara.

