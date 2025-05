La Vanoli Basket Cremona scenderà in campo contro Tortona con una maglia celebrativa esclusiva, realizzata per promuovere il Monteverdi Festival, uno degli eventi culturali di punta della città. Una maglia che abbandona i classici colori per una raffinata combinazione nero-verde barocco, ispirata all’estetica del festival, con l’identità del brand Monteverdi Festival e il logo del Ponchielli in evidenza.

Un’iniziativa che unisce sport e cultura per una causa solidale: al termine della partita, le maglie indossate dai giocatori saranno messe all’asta, e l’intero ricavato sarà devoluto a ShareTheMeal per il Sudan, nell’ambito de progetto di World Food Programme delle Nazioni Unite, per contribuire a combattere la fame nel mondo.

Un gesto di solidarietà che impreziosisce una serata speciale per la Vanoli, pronta a chiudere la stagione in una serata di festa per la squadra, lo staff, la dirigenza e tutti i sostenitori biancoblù.

