Sopo il convegno “La circolazione dei beni culturali e artistici” organizzato presso il Senato della Repubblica e dopo il convegno “Antiriciclaggio e anticontraffazione delle opere d’arte” organizzato a Cremona, il prof. Fabio Perrone (Perito iscritto alla CCIAA di Cremona e di Milano e CTU presso il Tribunale di Cremona) è stato nominato referente per l’area strumenti musicali, con particolare attenzione agli strumenti di liuteria, dell’Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte che si pone come obiettivo preminente il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio di denaro, di beni, o di altre utilità provenienti da delitto e di finanziamento di attività illecite.

L’Osservatorio, che ha sede a Roma, dedica particolare attenzione allo studio e all’analisi delle dinamiche di riciclaggio e di finanziamento occulto attraverso il mercato dell’Arte e che “inquinano” il patrimonio artistico e culturale. L’attività̀ dell’Osservatorio prevede la realizzazione e la divulgazione di attività di ricerca e di progetti, sviluppati su quelle tematiche individuate attraverso il costante lavoro di monitoraggio del contesto italiano, anche in comparazione con i paesi europei ed extraeuropei.

L’Osservatorio è impegnato da tempo nella promozione e nella realizzazione di incontri e di convegni attraverso i quali intende contribuire all’elaborazione di azioni politiche condivise, anche partecipando ai processi decisionali.

