Intervistato a caldo subito dopo l’esito del ballottaggio, soddisfatto ed emozionato, Andrea Virgilio ha detto che bisognerà “costruire un nuovo canale di comunicazione con la cittadinanza attraverso le sedi istituzionali ma anche attraverso un rapporto diretto coi quartieri e le periferie.

“Questa – ha aggiunto – è una città che ha avviato traiettorie di sviluppo importanti; non è mai sufficiente, ora occorre darci nuove priorità, la prima è portare a casa i 50 milioni del Pnrr, di cui abbiamo in corso partite delicate; e poi ci sono i 2,5 milioni dalla Tamoil che dovranno essere impiegati sulle questioni ambientali”.

Problema collegamenti e infrastrutture: “Il raddoppio della tratta ferroviaria con Milano è un progetto che si sta realizzando; dobbiamo avere un approccio intenso, meno piagnistei e più rivendicazioni territoriali con Regione e Stato, su questo ci deve essere un sistema territoriale unito, penso che ci debba essere corresponsabilità tra istituzioni pubbliche e categorie economiche che devono fare la loro parte”.

Ancora nessun nome per la prossima Giunta: “Il metodo sarà di costruire un rinnovamento che sarà oggetti di confronto con le realtà che ci hanno sostenuto, ma anche con una buona dose di autonomia da parte del sindaco”.

Rispetto alle paventate querele di Portesani: “Non è un tema che riguarda la coalizione, noi siamo ancora in attesa di capire che cosa intendeva Portesani quando parlava di scambi di favore da parte delle amministrazioni di centrosinistra. Noi non facciamo querele, siamo ancora in attesa di chiarimenti pubblici”. gb

