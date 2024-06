Prenderà il via alle 15 lo spoglio delle schede elettorali per le elezioni amministrative. Di seguito i risultati degli scrutini per le elezioni comunali minuto per minuto.

Sono complessivamente 76 le sezioni elettorali nel Comune di Cremona. A contendersi la poltrona da primo cittadino sono Alessandro Portesani, candidato per il centrodestra, e Andrea Virgilio, sostenuto dal centrosinistra.

Nonostante gli aventi diritto al voto siano oltre 56mila (28.821 donne e 26.139 uomini), l’affluenza a questa tornata elettorale risulta decisamente bassa: alle 23 di domenica risulta aver votato solo il 38,39% della popolazione. L’ultimo aggiornamento sarà alle 15, alla chiusura delle urne.

Laura Bosio

