ringrazia “ Andrea Virgilio candidarsi sindaco alla fine di un ciclo di cui hai fatto parte, è roba forte, soprattutto in una tornata in cui il traino delle elezioni europee avrebbe potuto influire molto di più, considerando il vento in poppa per la destra ed un campo, il nostro, largo, stretto o capiente quanto si vuole ma ancora lontano dal poter rappresentare l’opportuna controproposta ad un centrodestra diviso ma elettoralmente unito”. Ringrazia tutti quanti hanno contribuito alla vittoria di Andrea Virgilio, ma annuncia la volontà di fare un passo indietro. Il segretario provinciale del Partito Democratico, Vittore Soldo con un post su Facebook all’indomani del ballottaggio a Cremona, scrive che è “giusto tirare una riga e fare un bilancio” ecandidarsi sindaco alla fine di un ciclo di cui hai fatto parte, è roba forte, soprattutto in una tornata in cui il traino delle elezioni europee avrebbe potuto influire molto di più, considerando il vento in poppa per la destra ed un campo, il nostro, largo, stretto o capiente quanto si vuole ma ancora lontano dal poter rappresentare l’opportuna controproposta ad un centrodestra diviso ma elettoralmente unito”.

Allo stesso tempo, e dopo aver speso parole di elogio anche per il segretario cittadino Galletti, i Giovani Democratici e le liste civiche (“sia a Cremona ma soprattutto negli 86 Comuni che sono andati al voto: l’individualismo che tanti dicono essere dilagante, non ha contaminato questi cittadini che credono ancora al bene comune e all’importanza del confronto di idee”), Soldo fa un primo passo verso le dimissioni.

Non sono proprio imminenti, saranno “accompagnate”, ma la consapevolezza è che “m olte cose non sono andate e a guardare bene i numeri si vede che c’è molto su cui lavorare: per come la vedo io bisogna ripensare completamente il campo progressista partendo dal Partito Democratico.