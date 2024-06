In casa delle forze politiche che non sono andate al ballottaggio, ora si attendono al varco le prime mosse di Virgilio Sindaco. Lo fa ad esempio il Movimento Cinque Stelle, con la portavoce Paola Tacchini: “Onestamente per la nostra coalizione non cambia nulla, siamo e saremo una opposizione attenta e serrata.

Per una città che da sempre è più propensa ai governi di sinistra, questo quasi pareggio dovrebbe far riflettere. La città è di fatto spaccata a metà, le 305 schede nulle hanno un certo peso, se si pensa che la differenza tra i due è stata di appena 191 voti. Portesani ha perso 1000 voti, Virgilio 500.

Noi ci eravamo presentati proprio perché avevamo capito che sia il centrodestra che il centro sinistra alla fine sono due facce di una stessa medaglia, una trama scritta da anni: regione al CDX e capoluoghi al CSX, una sorta di non belligeranza per contendersi i territori, solo apparentemente.

Non posso dimenticare un Galimberti a Dubai con la Moratti, o certi atteggiamenti molto simili di personaggi del PD o di Fratelli d’Italia.

Ai nostri 1723 elettori promettiamo di esserci sempre, di ascoltarli, mentre rivolgo una richiesta accorata a Virgilio, di non ripetere gli errori del suo predecessore, di ascoltare le persone, e anche nei nostri confronti, come opposizione, di rispettare il nostro ruolo e di essere trasparenti verso le nostre richieste”.

“Avete promesso discontinuità – Tacchini si rivolge direttamente alla nuova Giunta – adesso attendiamo l’attuazione di quanto promesso”.

