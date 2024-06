La Diga di Mignano ha attivato la preallerta Rischio Diga e confermato la prosecuzione della preallerta rischio idraulico a valle: è stato diramato un bollettino di allerta rossa. Esiste un rischio di esondazione dell’Arda a Villanova, pertanto le istituzioni si raccomandano di non avvicinarsi al torrente. Le aree più a rischio esondazione dell’Arda sono principalmente quelle della zona industriale, via Gerbida, via Lanca, via Castellazzo. In vista dell’ondata di piena dell’Arda che sta per sopraggiungere, si invitano i residenti delle vie indicate e comunque di tutte le aree limitrofe a prestare massima attenzione, recarsi se possibile ai piani alti e togliere le auto dai garage seminterrati.