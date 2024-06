L’ATS della Val Padana promuove il progetto del Gruppo di Cammino organizzato dal Comune di Chieve il 28 giugno alle ore 21.00 presso il Parco del Sagradello in via Mazzolari, 28 a Chieve. L’incontro sarà tenuto da Stefano Bernardi (Biologo Nutrizionista) della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS della Val Padana.

CHE COSA SONO I GRUPPI DI CAMMINO

Sono gruppi di persone guidate da un walking leader (ovvero una persona volontaria su cui il gruppo fa affidamento per sostenere e realizzare le uscite di cammino autonome), che si trovano regolarmente in un luogo definito per camminare insieme, al fine di promuovere l’attività fisica e migliorare la qualità della vita.

A CHI SI RIVOLGE

Il Gruppo di Cammino è indicato soprattutto per gli over 65 e le persone con fragilità, ma non è esclusivamente per loro. Può essere proposto a chiunque, in particolar modo alle persone di qualsiasi età che traggono beneficio dall’attività motoria ma che, per diverse ragioni, non possano praticare attività più impegnative (ad esempio: cardiopatici, broncopatici cronici, obesi, diabetici). La partecipazione è gratuita.

