Ospedale di Cremona: dal mese di luglio 2024 inizieranno i lavori di adeguamento strutturale degli impianti antincendio e la suddivisione degli spazi comuni di accesso nel rispetto dell’attuale normativa. I lavori sono necessari e lo scopo è duplice: aumentare il livello di sicurezza dei pazienti, degli operatori e dei visitatori e ridurre il numero di addetti della squadra antincendio che sopperiscono alla carenza strutturale facendo ronde di verifica a ciclo continuo.

La durata complessiva del cantiere è stimata in diciotto mesi e progressivamente coinvolgerà quasi tutti i reparti di degenza (trasferimento temporaneo), i vani scale e gli sbarchi ascensori. In particolare, verranno istallati gli impianti di rilevazione dei fumi e gli allarmi sonori. Per garantire lo svolgimento delle attività sanitarie in sicurezza e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, è stato predisposto al 6° piano un «reparto polmone» che ospiterà, di volta in volta e per un tempo medio di circa cinque settimane, le strutture interessate dai lavori. Al fine di ridurre il più possibile il disagio per tutti, la Direzione medica di presidio, in collaborazione con la Direzione aziendale delle professioni socio sanitarie e la Gestione tecnico patrimoniale, coordinerà le diverse fasi dell’attività di cantiere.

