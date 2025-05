La forza della vita, rappresentata con una piuma che vola leggera tra le mani di una bambina, un sorriso che nasce dal profondo, un abbraccio, un dito puntato verso il cielo, in ricordo di chi ci sarà per sempre, nonostante tutto.

Grandi emozioni del gusto dolce amaro quelle protagoniste della serata di martedì, in un Teatro Filodrammatici di Cremona sold out per la presentazione del libro “Una storia Chiara – amare di più”, scritto dall’ex sindaco Gianluca Galimberti in memoria della figlia Chiara, scomparsa alla giovane età di 19 anni lo scorso novembre.

La piccola, affetta da sindrome di down, era nota in città per la sua energia e la sua dolcezza: ed è forse anche per questo che in tanti hanno voluto presenziare ad un evento animato dalla Compagnia dei piccoli insieme all’associazione Giorgia e il Carrozzone degli artisti.

Perché Chiara, in fondo, è stata quella forza racchiusa nella semplicità del quotidiano.

“È stato importante scrivere – ha commentato papà Gianluca – anche come terapia, come aiuto per mettere nero su bianco la bellezza della vita con Chiara: lì dove c’è la fragilità, dove c’è la piccolezza, c’è la forza, la grandezza, l’energia, c’è una densità di amore fortissimo”.

Durante lo spettacolo si sono alternate performance musicali, balli, parti recitate e un particolare gioco di luci che è riuscito ad emozionare il pubblico presente.

Al termine, la vendita del libro di papà Gianluca, illustrato dalla giovanissima Giulia Cabrini, il cui ricavato verrà devoluto alle associazioni Giorgia, Futura Onlus Cremona e Gruppo Up.

“Siamo grati a tutte queste persone – ha proseguito Gianluca Galimberti – che hanno dato origine ad un’esperienza interessantissima, piena di energia e di vitalità. Questo è un tempo di speranza e tante persone come Chiara ci raccontano che c’è bisogno di sperare, c’è bisogno di volersi bene”.

Lo spettacolo verrà riproposto questa sera, sempre al teatro Filo di Cremona.

Andrea Colla

