La Scuola per l’Ambiente, è un progetto che valica i confini tra gli ordini di scuola e unisce la scuola secondaria di primo grado Virgilio e le scuole superiori grazie al metodo peer to peer: i divulgatori sono Gli amici di Potito (Potito Ruggiero); sono tutti giovani, una quindicina, e frequentano le scuole secondarie di secondo grado della città.

Le studentesse e gli studenti del Torriani che hanno preso parte all’iniziativa ne sono entusiasti e così la raccontano: “Siamo tre ragazze del liceo – Eleonora Cervi di 1alss, Giorgia Conforti di 1alsa e Matilde Ciocca di 1alsa – e facciamo parte dell’associazione Gli Amici di Potito. Una realtà nata a Cremona con una missione importante: sensibilizzare i giovani sui temi dell’ambiente e del cambiamento climatico. Il nostro gruppo si ispira a Potito Ruggiero, un giovane attivista italiano impegnato nella lotta contro il cambiamento climatico. Potito nel 2019 ha partecipato al Global Strike for Future, e da allora continua a sensibilizzare il pubblico su questioni ambientali.

Ha anche scritto un libro con Federico Taddia e partecipa a progetti educativi per insegnare ai giovani come prendersi cura del pianeta. L’associazione è partita dalla Scuola Media Virgilio di Cremona, dove organizza attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti. Con un approccio di peer education, vengono coinvolti anche ex studenti della Virgilio, che parlano ai ragazzi più giovani di tematiche legate all’ambiente. Questo metodo crea un legame diretto e forte tra i ragazzi, favorendo l’apprendimento reciproco e la diffusione di comportamenti sostenibili.

Noi crediamo fortemente che sensibilizzare i giovani sia fondamentale per costruire un futuro migliore e più verde. Per questo motivo, siamo entusiaste di fare parte di questo progetto e continuiamo a impegnarci con passione per diffondere la cultura della sostenibilità e per promuovere una generazione di cittadini responsabili, pronti a fare la differenza”.

Oltre a loro, hanno partecipato all’esperienza anche Riccardo Dirlea di 1a ele e Simone Chiari di 3blsa. Il progetto Scuola per L’Ambiente include anche il ciclo di conferenze “I lunedì virgiliani”, già sostenuti dal Diritto allo studio del Comune.

