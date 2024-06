Emozioni forti e momenti di grande commozione sul palcoscenico del teatro Ponchielli, il tutto nel ricordo del grande Gianluca Vialli. Lo scrittore cremonese Luca Dal Monte ha presentato il suo ultimo libro: la prima biografia autorizzata di Luca Vialli, edita da Cairo Editore.

A presentare l’evento assieme all’autore del libro è stata Ludovica Guerra, giornalista di Sky Sport e collaboratrice di Cremona1. A scandire i vari momenti dell’evento alcune letture di brani tratti dal libro, a cura di Maurizio Amigoni.

Quattro i momenti in cui è stata divisa la serata: uno dedicato a Cristo Re, uno alla Cremonese, uno alla Sampdoria e, infine, uno alla Juve con la chiacchierata con l’altro campione cremonese Antonio Cabrini. Tutti i posti a sedere erano occupati e per l’occasione erano presenti Clara Mondonico, figlia di Emiliano, il cremasco Ciso Pezzotti, vice di Boskov alla Sampdoria e di Lippi alla Juve e in Nazionale. E poi Marco Nicoletti, Francesca Mantovani, figlia di Paolo (storico presidente della Samp).

Senza dimenticare i componenti della famiglia Vialli, con il fratello Nino in prima linea, protagonista di un sentito intervento iniziale e autore della prefazione del libro.

Sono state proiettate immagini e clip di Vialli e in sala erano esposte alcune sue maglie storiche delle Cremo, della Samp, della Juve e del Chelsea.

Il libro parla di Luca Vialli uomo, dai primi calci al pallone all’Oratorio di Cristo Re fino all’abbraccio con l’amico fraterno Roberto Mancini per il successo all’Europeo del 2021. Un evento che ha colto nel segno, facendo emozionare Cremona per il suo grande campione, in campo e fuori dal campo. Un idolo da giocatore, un esempio di coraggio e speranza nell’affrontare la malattia.

