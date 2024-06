Consiglio Ue dice sì a von der Leyen, Costa e Kallas. Meloni: un’astensione e due no

(Adnkronos) –

Il Consiglio Europeo ha votato a Bruxelles, approvandolo, il trio di nomi proposti dalla maggioranza, Ppe-Pse-Liberali, per le cariche apicali Ue nel 2024-29: Ursula von der Leyen presidente della Commissione (secondo mandato), Antonio Costa presidente del Consiglio Europeo, Kaja Kallas Alta Rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri. Lo si apprende da fonti diplomatiche Ue. La premier Giorgia Meloni ha votato contro Costa e Kallas, mentre si è astenuta su von der Leyen. Meloni oggi non ha rilasciato dichiarazioni al suo ingresso alla ‘Lanterna’ all’Europa Building di Bruxelles.

Ad annunciare per primo l’indicazione dei leader è stato il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, il quale in una nota “sottolinea, in particolare, la decisione del Consiglio Europeo di eleggere António Costa come prossimo presidente, una decisione magnifica per l’Europa e anche per il Portogallo”. Il presidente uscente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha annunciato via social che l’organo “propone Ursula von der Leyen come candidata per la presidenza della Commissione Europea” per il 2024-29. La premier estone Kallas è “onorata – ha scritto sui social – di essere nominata candidata ad Alta Rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. La vostra fiducia significa molto. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per garantire che l’Europa sia un partner globale efficace per mantenere i nostri cittadini liberi, sicuri e prosperi”.