Domenica 30 giugno 2024 alle ore 18.30 il palco allestito in Cortile Federico II, a Cremona, vedrà esibirsi la Mountain Top Strings of California proveniente dagli Usa, e diretta da Sharon Rizzo. L’evento è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il concerto è inserito nel Cremona Summer Festival, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, con la collaborazione dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore.

La Camera di Commercio ha promosso con convinzione il progetto a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico. Il territorio cremonese si è affermato come A place to play per organizzazioni musicali provenienti da tutto il mondo.

Dopo la pausa del 2020 e la lenta ripartenza del 2021 e del 2022, nel 2024 il numero dei partecipanti previsti ammonta a circa 2.000 tra studenti, musicisti, insegnanti e genitori. Il repertorio è costituito dalla musica barocca di Vivaldi, Corelli, Bach, Musica Sacra, ma anche dalla musica Americana, Jazz, Rock e Folk.

Il Cremona Summer Festival ha il supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona.

MOUNTAIN TOP STRINGS OF CALIFORNIA

La Mountain Top Strings of California, creata nel 2011, ha sede a Big Bear Lake ed è sotto la direzione della violoncellista e insegnante di musica Sharon Rizzo. Mountain Top Strings of California è un piccolo ensemble di musicisti d’archi dai 13 ai 30 anni, i musicisti hanno la gioia di provare ed esibirsi in modo artistico e stimolante.

Dal primo tour di concerti in Italia e Austria nel 2013, i Mountain Top Strings sono tornati in Italia altre 5 occasioni, e hanno tenuto concerti e laboratori numerose sedi prestigiose tra cui il Pantheon di Roma, Chiesa di Santa Maria della Pietà a Venezia, detta “Chiesa di Vivaldi”, il Duomo di Orvieto, l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, il Cremona Summer Festival, l’Istituto Boccherini Musicale a Lucca, la Chiesa di Sant’Agnese in Agone a Roma, e il Palazzo di Schönbrunn a Vienna.

SHARON RIZZO

Sharon Rizzo insegna strumenti ad arco nelle comunità montane della California meridionale di Big Bear e Lake Arrowhead dal 2000. La sua Mountain Top Strings of California ha vinto numerosi premi per le sue eccezionali prestazioni.

Violoncellista professionista, Sharon ha conseguito una laurea in musica presso l’Università del Connecticut, un Master in Musica presso l’Università della California, Irvine, e un Certificato artistico in esecuzione di violoncello presso la Southern Methodist University, Meadows School of the arts a Dallas, Texas.

Sharon si è esibita in molte orchestre sinfoniche professioniste ed è stata membro della Redlands Symphony Orchestra per 21 anni anni. Sharon Rizzo si è esibita in molti posti sia negli Stati Uniti sia all’estero.

