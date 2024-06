Visita del vescovo di Cremona Monsignor Antonio Napolioni alla Fondazione Opera Pia S.. Redentore di Castelverde oggi pomeriggio. Accolto dal presidente della Fondazione Don Claudio Rasoli, il Vescovo ha fatto visita agli ospiti della Rsa e Rsd, concludendo la sua visita con la Santa Messa . Una struttura importante quella di Castelverde che accogli 212 ospiti, e che è diventata un cantiere con importanti investimenti su buona parte degli immobili, e lavori per l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico finanziati con il superbonus del 110%. L’anno prossimo sarà consegnata una struttura completamente rinnovata esternamente, anche negli infissi, che non solo risparmierà, ma anche produrrà energia grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici. Investimenti anche anche negli ambienti interni, quest’anno soprattutto in RSD. A Casa San Giuseppe completamente rinnovato l’impianto di climatizzazione, installato un solare termico per la produzione di acqua calda e rifatti buona parte dei servizi igienici . inoltre in questi anni la situazione economico-finanziaria è ottima: approvato il bilancio 2023 con un attivo significativo – oltre 660.000 euro – con la chiusura di un mutuo ipotecario di 1.400.000 euro acceso il 6 marzo 2012 per l’ampliamento della RSD. A luglio si insedierà un nuovo Consiglio che troverà solide basi per continuare a progettare il futuro ben coadiuvato dal nostro revisore dei conti. Silvia Galli

