Una partita dominata per larghi tratti, ma un solo punto ottenuto. La Cremonese spreca tante occasioni e nella ripresa subisce il gol della Juve Stabia di Adorante. A ristabilire l’equilibrio ci pensa Bonazzoli, per il definitivo 1-1.

Dopo 5 minuti prima occasione creata: sponda di testa di De Luca per Vandeputte che calcia col mancino al volo da fuori area, il tiro termina di poco a lato. Al 16’ Stroppa perde Ceccherini per infortunio, al suo posto Antov. Al 19′ scarico di De Luca per Collocolo, palla in profondità per Azzi che ci prova col destro, palla alta. Due minuti dopo Azzi, partendo da sinistra, calcia dal limite, ma la palla sfiora il palo. Al 23′ Barbieri supera in velocità Fortini e crossa, la difesa ospite respinge male, ne approfitta Azzi che va alla conclusione a giro, sfiorando l’incrocio dei pali. Da qui in poi i ritmi calano e non vengono create particolari occasioni pericolose, fino al duplice fischio di fine primo tempo.

In avvio di ripresa buona situazione pericolosa creata dai grigiorossi: partenza guidata da Johnsen, filtrante per De Luca che sbaglia lo stop nell’area avversaria e viene rimontato da Ruggero. Al 54′ Barbieri ci prova al volo da fuori, Thiam mette in corner. Al 60′ rinvio di Fulignati, Johnsen attacca la profondità, si libera di Quaranta e crossa per De Luca che di prima intenzione ci prova col destro, ma la sua mira è leggermente larga. Al 66′ Maistro calcia da 25 metri, Fulignati si allunga e respinge. Al 70’ Stroppa cambia la coppia offensiva: dentro Nasti e Bonazzoli, fuori Johnsen e De Luca. Tre minuti dopo però, a sorpresa, a passare sono i campani: cross di Candellone per Adorante che di testa mette dentro per l’1-0 della Juve Stabia. Il tecnico grigiorosso a questo punto si gioca il tutto per tutto, inserendo Valoti e Zanimacchia. Al minuto 83 la Cremo trova il meritato pari: cross dalla destra di Collocolo, sponda di testa di Valoti e conclusione all’angolino di Bonazzoli, che trova la rete del pareggio.

E’ l’ultima emozione dell’incontro, un pareggio che mantiene invariato il distacco di 3 punti tra le due formazioni. Cremonese nuovamente in campo il 21 aprile a Pisa.

Simone Guarnaccia

© Riproduzione riservata