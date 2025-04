Vandali in azione contro lo scalone del cimitero di Cremona, appena restaurato: lo scalone a due rampe che collega il cavalcavia della stazione all’ingresso del camposanto è stato infatti imbrattato da un writer, con uno spray nero sul marmo bianco. Era stato riaperto il 2 novembre 2024.

I lavori avevano previsto il restauro delle superfici e nel consolidamento strutturale, con tanto di indagini endoscopiche per individuare l’esatta stratigrafia degli elementi architettonici. L’intervento poi è stato realizzato per il consolidamento del manufatto in cemento armato che sostiene le rampe. L’importo complessivo dei lavori ammontava a 779mila euro, di cui 70mila di finanziamento a carico del Comune, la restante parte a carico del Ministero dell’Interno, mediante bando “Rigenerazione urbana” confluito nel Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

