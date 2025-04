Sono diventate virali sui social in poche ore. Le Torri Gemelle realizzate in Lego ed esposte a Cremona&Bricks sono state realizzate con ben 200mila mattoncini. E ci son voluti sei anni per crearle.

Le famose torri di Manhattan sono le protagoniste della nuova area Architettura della kermesse a CremonaFiere che trasporta i visitatori a spasso per i luoghi più iconici del mondo.

La Torre Sud, alta 360 cm, e la Torre Nord, che raggiunge i 475 cm di altezza, “prendono vita” all’interno della manifestazione: questa replica in mattoncini Lego non è solo un tributo alla città di New York, ma un’opera di grande dettaglio e precisione realizzata dalla famiglia Bodei. Tanti i visitatori che sono rimasti attratti da quella e da tante altre costruzioni. Tra di loro anche il sindaco Andrea Virgilio che ha dichiarato di essere stato contagiato dalla passione per i Lego.

© Riproduzione riservata