Il prossimo 11 luglio, dalle ore 9.30, si svolgerà presso il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (Campus di Cremona, corso Garibaldi 178), l’Open Day d’estate.

Nella mattinata si terranno alcune lezioni e la presentazione dei diversi corsi di laurea erogati dal Dipartimento. Nel pomeriggio sarà possibile visitare la sede storica di Palazzo Raimondi, con la sua collezione di strumenti musicali e rulli per autopiano, le aule informatizzate (DigiLab e Mediateca) e la grande biblioteca, e i laboratori di restauro presso Palazzo Fodri (via Gerolamo da Cremona, 12). L’incontro è aperto ai futuri studenti, alle loro famiglie e a tutti gli interessati. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il seguente link https://orientamentounipv.it/dettagli_evento.php?id=358&s=2. Per informazioni di carattere generale sulla giornata e sull’offerta formativa del Dipartimento, scrivere a orientamento.mbc@unipv.it

