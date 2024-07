Addio agli allagamenti in via Monviso, nel sottopasso ferroviario che regolarmente si allaga ad ogni acquazzone di forte intensità. E’ iniziato in questi giorni il cantiere che farà defluire l’acqua in eccesso verso il bosco a lato della tangenziale, il cosiddetto bosco filtro Tamoil, attraverso un sistema di pompe. Stamattina sono state tagliate alcune piante per far posto alla vasca di laminazione verso cui, appunto, sarà indirizzata l’acqua piovana.

Si tratta di un intervento molto atteso dai cremonesi e rimandato per tanti anni, e per il quale Padania Acque aveva già approntato tempo addietro un progetto. Quello che mancava sono sempre stati i soldi, che ora sono arrivati attraverso il Pnrr. 387mila euro circa il costo dell”intervento, di cui la gran parte 362mila, coperti dai finanziamenti europei e per 24.300 euro cofinanziato dal Comune di Cremona. I tempi di realizzazione sono di circa sei mesi, il lavoro dovrebbe terminare prima della fine dell’anno.

Questo intervento, insieme a quello della vicina va Trebbia, fa parte della Missione 5 del Pnrr, che ne include molti altri nel quartiere Po. Alcuni già ultimati, come il restyling del parco Tognazzi, altri in corso come parco Sartori, altri ancora da iniziare, ad esempio la realizzazione di una rotonda in largo Marinai d’Italia, all’altezza dell’ingresso della canottieri Baldesio. gb

