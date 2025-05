Vince Bulega in gara-1 della Superbike, ottenendo così 25 punti in graduatoria mondiale che consolidano la sua leadership. Ma Razgatioglu non ha mollato di un centimetro, classificandosi secondo e dando vita anzi forse al più bel duello visto sin qui tra le tre gare dell’anno scorso e la prima di questo 2025.

Bulega partiva in pole position, il turco campione in carica e secondo della graduatoria di questo campionato, invece, dalla terza piazza. Ma in avvio Lowes (secondo sulla griglia di partenza) ha perso presto contatto e così Razgatioglu e Bulega hanno dato vita ad uno spettacolare uno contro uno.

All’ultima curva del primo giro il turco è passato a condurre, superato però al giro 9 ancora da Bulega, che a quel punto ha tenuto la prima posizione fino alla fine, in una gara animata anche dalle cadute, senza conseguenze, di Lecuona e della Wild Card Ruiu.

Terzo Bautista, che fa così pace con la pista del Cremona Circuit che venerdì lo ha visto cadere due volte nelle due sessioni di prova, quarto uno dei beniamini del pubblico ossia Iannone.

G.G.

© Riproduzione riservata