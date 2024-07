Al via domani sera “I Giovedì d’estate”, tradizionale manifestazione promossa da Le Botteghe del Centro di Cremona e Confcommercio Provincia di Cremona. Come ogni anno, shopping e turismo saranno al centro delle attività di animazione che quest’anno avranno il tema dello Sport e dei Valori Olimpici.

Valentina Rodini, campionessa olimpica (canottaggio), avrà il compito di dare il via alla manifestazione in qualità di speciale tedofora. Alle ore 20:15 dalla Società Stradivari partirà una staffetta realizzata con i ragazzi delle società canottieri che, transitando dalle canottieri del Po, procedendo per viale Po e corso Vittorio Emanuele II, porterà la fiaccola in piazza Stradivari dove, intorno alle 21:15, l’iridata di canottaggio darà formalmente avvio alla manifestazione.

In piazza Stradivari, piazza Roma e corso Campi, le società sportive cremonesi si esibiranno con masterclass, attività di prova e dimostrazioni, a fianco dei grandi nomi dello sport come Cremonese, Vanoli Basket, Juvi.

Non mancherà il consueto appuntamento con il gusto di Largo Bocconcino grazie a Pedavena Mexicali, El Sorbir, Pescheria Duomo, Enoteca Tonghini, Mood Asian Factory, IAL Lombardia, a cui si affiancherà lo stand illustrativo del progetto benefico “Pasto Sospeso” del Rotary.

Alle ore 21:00, la Residenza Torriani ospiterà la presentazione del libro “Io non uccido”, appuntamento che darà il via alla rassegna “Il giovedì letterario” curata in collaborazione con Paolo Gualandris, direttore del quotidiano La Provincia.

In piazza del Comune, a partire dalle 20:00 fino alle 23:00, troveranno spazio numerose attività: dall’apertura straordinaria del Museo Verticale del Torrazzo, all’animazione per bambini proposta da Gabry Baby Sitter, sino alle performance promosse dall’associazione Culture in Dialogo.

Target Turismo, come da tradizione, proporrà passeggiate notturne (inizio ore 20:45) alla scoperta delle antiche dimore nobiliari di Cremona e delle casate che vi hanno vissuto.

Corso Garibaldi ospiterà le associazioni di volontariato; il Teatro Filo, lo spettacolo di improvvisazioni teatrali proposto dalla compagnia TraAttori e la galleria del Corso si animerà grazie alla Compagnia del Tango.

Musica e shopping animeranno la serata con aperture straordinarie dei negozi fino alle 23:30, dj set e musica live in vari punti del centro cittadino.

