Sarà Marco Olzi, 28 anni, 265 preferenze alle elezioni dell’8 e 9 giugno, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale. Lo hanno deciso i consiglieri eletti, che si sono riuniti nella serata di mercoledì. Vicinissimo a Marcello Ventura, a fianco del quale lavora come assistente in Consiglio regionale, Olzi è un nome nuovo sulla scena politica cittadina, ma ha già svolto questo incarico a Pieve San Giacomo, dove è stato cinque anni consigliere di minoranza e, dal 2021 al 2023, di maggioranza, fino alle dimissioni una volta assunto l’incarico in Regione.

