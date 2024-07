Si terrà il 10 luglio a Cremona, il Recruiting Day organizzato da e-work – gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali – per la selezione di personale, specializzato e non, da inserire presso aziende di Cremona e provincia. Sono 30 le posizioni lavorative aperte. Si ricercano: operai turnisti per aziende del settore metalmeccanico, della gomma e alimentare; magazzinieri, manovali edili, impiegati per ufficio acquisti e amministrativi/contabili, disegnatori meccanici, addetti al controllo qualità e manutentori meccanici ed elettrici.

Il Recruiting Day si terrà dalle ore 9 alle ore 18 presso l’e-workhub di Cremona in Via Dante, 86. Durante la giornata, i candidati interessati a valutare nuove opportunità lavorative, avranno la possibilità di conoscere nel dettaglio le posizioni aperte, consegnare la propria candidatura e sostenere un primo colloquio con i selezionatori di e-work.“L’hub di Cremona lavora con le principali aziende del territorio e, nonostante si avverta un rallentamento dell’economia cremonese, dovuto principalmente alla crisi dell’automotive, al rallentamento del settore edile e alla situazione geopolitica in Ucraina e Medio Oriente, essere radicati nel territorio da quasi 25 anni ci permette di essere un punto di riferimento per le aziende nella loro ricerca di personale” dichiara Mirko Pesenti – sales account manager dell’hub. Per partecipare al Recruiting Day è necessario procedere all’iscrizione che dovrà avvenire entro il 9 luglio alle ore 12, online, tramite il link https://bit.ly/3xEflAb oppure inviando una mail a welcome.cremona@e-workspa.it o chiamando l’e-workHub di Cremona al numero: 0372.23494. A iscrizioni concluse, i candidati saranno successivamente contattati dai recruiter e-work per fissare l’orario del colloquio.

© Riproduzione riservata