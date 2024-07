Incidente, oggi, pomeriggio, alla rotonda di Largo Moreni, allo svincolo con la tangenziale. Coinvolte tre auto che si sono scontrate, molto probabilmente per una mancata precedenza. Sul posto i carabinieri che dovranno accertare la dinamica. Per fortuna non ci sono stati feriti, solo danni ai mezzi. L’accesso per via Eridano è stato chiuso, il tempo di effettuare i rilievi e spostare i veicoli dalla strada. I mezzi sono stati deviati verso piazzale Azzurri d’Italia o fatti rientrare in viale Po.

