Intervento dei vigili del fuoco, oggi a Cremona, per soccorrere una persona che, colta da malore, era rimasta chiusa in casa all’ottavo piano di un condominio della Galleria del Corso. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che ha operato con le tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), calandosi con un sistema di corde dal tetto per poter accedere all’appartamento. Un intervento spettacolare che ha permesso di trarre in salvo la persona che si era trovata in seria difficoltà.

