Saldi ufficialmente partiti, come da tradizione, nel primo sabato di luglio. Un’occasione attesa dai commercianti cremonesi dopo una primavera difficile, segnata praticamente da un continuo maltempo. Sulle vetrine del centro città e non solo, non mancano affari ed occasioni. Il caldo del weekend ha portato molti avventori per le vie del centro, ma qualche malumore lo si è registrato per una manifestazione come quella del Pride, che di fatto ha reso necessaria la chiusura di diverse strade, con conseguente divieto di parcheggio.

