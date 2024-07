Proseguono nella città del torrazzo le celebrazioni avviate il 5 luglio per la memoria liturgica di Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote cremonese fondatore dell’Ordine dei Chierici regolari di San Paolo meglio conosciuti come Padri Barnabiti. È una ricorrenza sentita e partecipata dai fedeli, che rendono omaggio in preghiera al Santo.

Venerdì l’esposizione del Santissimo Sacramento nella chiesa di San Luca a Cremona, posto sull’altare dando spazio all’adorazione personale. Sabato la messa solenne presieduta secondo tradizione da un ospite: monsignor Sergio Pagano, padre barnabita nonché Prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano, che ha ricordato il valore di Sant’Antonio Maria Zaccaria fonte d’ispirazione ancora oggi.

In questi giorni inoltre, nella cappella laterale dei Santi, è stato collocato un dipinto solitamente custodito nella casa religiosa: è il ritratto di Sant’Antonio Maria Zaccaria eseguito da Alessandro Bonvicino, noto come il Moretto, su commissione di Angela Pescaroli madre del sacerdote, effigie che resterà nella cappella per tutto il mese.

Il servizio di Federica Priori.

