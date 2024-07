Nella Rsa di Fiesco in Lombardia, gestita da Sereni Orizzonti, si è tenuto nel mese di giugno un progetto che ha visto come protagonista il cinema, nello specifico il cinema Disney. Le temperature finalmente accoglienti e la brezza di una Fiesole serale hanno creato il contesto perfetto per un progetto di cinema all’aperto, organizzato dagli animatori della struttura “Villa Abbadia” della provincia di Cremona.” Abbiamo allestito il telo ed il proiettore all’esterno della struttura, disponendo i nostri residenti in modo che potessero avere una bella visuale del film” – spiega Giusy Soccini, direttrice della residenza – “La scelta della pellicola si è incentrata su un classico Disney, nello specifico Cenerentola, perfetto da abbinare con l’estate e la voglia di tornare bambini, scelta che i residenti hanno molto apprezzato per la leggerezza, i colori e il divertimento”.

Il progetto di cinema all’aperto si inserisce in un contesto più ampio di attività organizzate dalla struttura di Fiesco, con l’obiettivo di creare un’atmosfera piacevole e serena, in questo caso sotto le stelle. La residenza “Villa Abbadia” di Fiesco può accogliere anziani con diversi gradi di non autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.

