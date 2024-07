Insediamento ufficiale della Giunta questa mattina nella sala Rossa di palazzo Comunale. Il sindaco Andrea Virgilio, che la scorsa settimana aveva illustrato le deleghe, questa mattina ha lasciato spazio a ciascuno dei nove assessori, facendo presente che da oggi inizia un lavoro di squadra che non potrà prescindere anche dai caratteri e dalle personalità dei singoli attori. “E’ un aspetto meno appariscente delle deleghe – ha detto infatti il primo cittadino – ma i primi mesi serviranno anche per conoscerci meglio, capire pregi, difetti, limiti e punti di forza. La squadra si organizzerà anche in questa dimensione, è un aspetto fondamentale”.

“Una giunta rinnovata come rinnovate sono le deleghe – ha detto ancora Virgilio – per nuove sfide da intraprendere”. Uno dei primi passi adesso è la stesura delle linee di mandato che saranno presentate a settembre, entro la fine del mese e che, come già annunciato, Virgilio intende condividere almeno per alcuni punti, con le due forze civiche che non sono arrivate al ballottaggio, la lista di Maria Vittoria Ceraso, con la quale si è già incontrato la scorsa settimana, e quella di Paola Tacchini.

Il tema della sicurezza è uno dei primi affrontati da Virgilio nel nuovo ruolo, “uno dei temi più mediatici in campagna elettorale” e nell’incontro con il comandante Iubini sono stati messi sul tavolo gli argomenti clou, dal personale, ai presidi per la sicurezza, alla centrale operativa.

Il sindaco è anche tornato brevemente sulla prima polemica del suo mandato, quella innescata dai commercianti di Confcommercio: “Trovo irrituale e credo che sia la prima volta che una Giunta viene attaccata prima ancora che si sia insediata ufficialmente”.

La parola è passata poi ai singoli assessori che hanno illustrato i rispettivi impegni (CLICCA QUI PER NOMI E DELEGHE)

Giovedi prossimo alle 17, si riunisce il primo Consiglio Comunale. gb

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata