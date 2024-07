Nella sua prima conferenza stampa da sindaco, in sala della Consulta, Andrea Virgilio ha presentato la squadra di assessori che lo affiancheranno nel nuovo mandato. Non c’erano loro, i nove componenti della Giunta, alcuni veterani di palazzo comunale, altri del tutto nuovi, in queste ore stanno sbrigando le pratiche per l’ufficializzazione degli incarichi. Si presenteranno al completo martedì prossimo 9 luglio alle 11. Primo consiglio comunale, invece, giovedi 11 alle 17.

Virgilio ha spiegato i criteri alla base delle sue scelte. “Vorrei evitare – ha detto parlando coi giornalisti – la sovrapposizione tra ruoli politico e tecnico. Compito della Giunta deve essere quello di far funzionare il “motore” della macchina comunale, cioè quello che i cittadini non vedono, ma che è indispensabile per fare avanzare le cose”.

E poi l’attenzione alla quotidianità: “Non puoi aspirare a grandi scenari se sotto casa hai un cratere da mesi. Fare questo tipo di interventi è un impegno che ci siamo presi”; e alla collaborazione con le minoranze nella definizione delle linee programmatiche. “Vorrei confrontarmi in particolare con le realtà che non si sono schierate”, ha detto il primo cittadino citando esplicitamente le candidate sindaco Paola Tacchini e Maria Vittoria Ceraso, ma anche Ferruccio Giovetti, non entrato in Consiglio, per quanto riguarda alcune tematiche comuni.

Riguardo invece la destra, presente con 6 consiglieri di FDI, e uno ciascuno per Lega e FI, “rappresentano una parte importante della città, avremo un rapporto dialettico. Mi aspetto una collaborazione su temi comuni, ma soprattutto sulle partite cruciali, ad esempio il tema dei trasporti. Uno dei primi atti della nuova amministrazione sarà chiedere un confronto coi nostri consiglieri regionali. Ci deve essere una interlocuzione costante, anche con i livelli nazionali”, sull’esempio di quella collaborazione tra parlamentari di centrodestra e centrosinistra che ha portato importanti risorse al teatro Ponchielli.

Pur nella consapevolezza, ha poi aggiunto, “che il ruolo di opposizione in certe circostanze induce a salire sul palcoscenico con posizioni magari strumentali”.

Da ultimo, “è importante il rapporto coi cittadini. Non bastano le pagine social, bisognerà strutturare nel miglior modo possibile la comunicazione e da parte della Giunta ci sarà la disponibilità ad incontrare i cittadini. Come c’era anche prima, ma ora con la volontà di mettere a sistema questo tipo di relazioni”.gbiagi

LA GIUNTA E LE DELEGHE

Andrea Leonardo Virgilio, sindaco.

Partecipate

Sviluppo economico

Sistema fieristico

Città Universitaria

Valorizzazione del Po

Transizione energetica

Rapporti con i territori

Progetti strategici.

Dal 2014 al 2019 e dal 2019 al 2024, durante i due mandati della giunta Galimberti, è stato assessore al Territorio, Lavori Pubblici e Casa. Negli ultimi cinque anni ha ricoperto anche l’incarico di vicesindaco. In precedenza è stato educatore, operatore sociale e di comunità. Consigliere comunale dal 2004 al 2009, capogruppo del Pd e membro delle commissioni urbanistica, periferie e politiche sociali. Consigliere provinciale dal 2009 con funzioni di capogruppo.

Francesca Romagnoli. Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Risorse Umane, Innovazione e Quartieri

Bilancio

Tributi

Quartieri e reti di comunità,

Economato

Digitalizzazione

Risorse Umane e organizzazione

Demografici e statistica

Impiegata di Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona, si occupa di creazione di impresa, formazione e orientamento. Dal 2022 ad oggi presidente del Comitato di Quartiere 1 (Cascinetto Villetta Concordia). Dal 2020 è componente del Direttivo dell’Associazione Fare Nuova la città – Cremona Attiva. Diploma di maturità classica presso Liceo Classico “D. Manin” di Cremona. Laurea Magistrale in Lettere e Filosofia presso Università degli Studi di Parma.

Paolo Giuseppe Andrea Carletti Assessore alle Opere Pubbliche e Urbanistica

Pianificazione urbanistica

Edilizia privata

Patrimonio comunale

Servizi Cimiteriali

Edilizia Pubblica Residenziale

Coordinamento del Programma Opere Pubbliche (POP)

Coordinamento interventi edifici comunali

Valorizzazione del Palazzo Comunale

Avvocato, presidente del Consiglio comunale di Cremona dal 2019 al 2024, attualmente Coordinatore della Segreteria cittadina del Partito Democratico di Cremona. Ha frequentato il Liceo classico Daniele Manin, poi la Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna. Iscritto al PD dal 2018, in precedenza segretario provinciale de PSI, candidato non eletto nel 2004 e nel 2009, candidato alle primarie nel 2014.

Luca Burgazzi Assessore al Turismo, Espressività giovanile e Associazionismo

Turismo

Politiche Giovanili

Intercultura

Eventi musicali ed espressività giovanile

Cultura Partecipata

Servizio Civile

Politiche della notte

Educazione alla legalità

Comunicazione con i cittadini

Trasparenza

Associazionismo

Coordinamento Progetto Giovani in Centro

Assessore alla Cultura, Giovani e Politiche della legalità dal 2019 al 2024. Già segretario cittadino del Partito Democratico. Dal 2014 al 2019 Presidente della Commissione Cultura del Comune di Cremona. Laureato in Storia Medioevale all’Università di Firenze e alla Statale di Milano. Insegnante di Storia e Filosofia, dal 2015 al 2019 membro del Cda della Fondazione dei Pomeriggi Musicali di Milano che gestisce, oltre all’orchestra, anche il Teatro dal Verme e il Teatro degli Arcimboldi.

Marina Della Giovanna. Assessore alle Politiche sociali e fragilità

Welfare

Welfare e Terzo settore

Pari opportunità

Famiglie

Longevità

Abitare e Housing sociale

Politiche sociali di prossimità

Disabilità

Dopo la laurea in Sociologia presso l’Università degli Studi di Trento, si è specializzata con due master di secondo livello, prima in Politica Comparata ed Europea e poi in Diritto degli Stranieri. Proprio in quest’ultimo ambito ed in particolare per la tutela legale dei richiedenti asilo politico ha lavorato con diverse realtà del Terzo settore e per la Caritas Diocesana di Crema e Cremona. Entrata nell’organico del Ministero dell’Interno come funzionario della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, ruolo che ricopre tuttora, ha lavorato anche per un triennio, durante il periodo pandemico, presso la Prefettura di Cremona, nell’Area IV- Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione.

Simona Pasquali. Assessore all’Ambiente

Transizione ecologica

Ambiente

Piano del verde

Protezione civile

Parchi urbani

Benessere animale

Sistema idrico

Gestione integrata dei rifiuti urbani

Food policy

Osservatori ambientali

Rapporti con il Consiglio comunale

Assessora alla Mobilità sostenibile e Ambiente dal 2019 al 2024. Dal 2014 al 2019 è stata presidente del Consiglio comunale di Cremona. Diplomata in ragioneria, già consigliera comunale, Assessore e Sindaco di Isola Dovarese, incarico ricoperto dal 2004 al 2009.

Rodolfo Bona. Assessore alla Cultura

Liuteria

Patrimonio UNESCO

Sistema musicale, teatrale, museale

Patrimonio culturale

Assessore a Politiche della partecipazione, alle Piccole cose e Verde dal 2019 al 2022. Insegnante di Storia dell’Arte al Liceo Classico “D. Manin” di Cremona. Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale dal 2014 al 2019. Già direttore del Centro Fumetto “A. Pazienza” di Cremona, ha collaborato con il Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università degli Studi di Parma, con l’Archivio di Stato di Cremona e con il Museo Bellini di Asola. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni e, insieme a Vittorio Sgarbi, ha curato la mostra e il catalogo Il Regime dell’arte. Premio Cremona 1939-1941. Recentemente, sempre con Sgarbi, ha collaborato alle mostre del Mart di Rovereto Il falso nell’arte. Alceo Dossena e la scultura italiana del Rinascimento e Arte e Fascismo. È stato vicepresidente dell’A.N.P.I. di Cremona.

Luca Zanacchi. Assessore al Commercio, Mobilità, Sport

Distretto Urbano del Commercio

Decoro urbano

Rapporti con imprese commerciali e artigianali

Plateatici e Pubblicità

Mobilità

Mobilità sostenibile

Suolo e sottosuolo

SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)

Sport e strutture sportive

Tempi e orari

Assessore allo Sport, Quartieri, Piano del Verde, Percorsi di cittadinanza dal 2019 al 2024. Laureato in Scienze dell’Educazione, è educatore sociale. Ha praticato canottaggio e per 22 anni arti marziali. Prima degli incarichi amministrativi è stato insegnante di arti marziali e dirigente di una società sportiva. Ex presidente del Comitato Territoriale UISP di Cremona.

Santo Canale. Assessore alla Sicurezza

Polizia Locale e Sicurezza

Agente di Polizia Locale presso il Comando di Bergamo – Divisione Pronto intervento e Protezione Civile e abilitato al Servizio specialistico di fotosegnalamento. Componente della Direzione provinciale PD – Delega alla sicurezza. Consigliere comunale dal 2009 al 2024.

Roberta Mozzi. Assessore all’Istruzione

Istruzione

Politiche per l’infanzia e l’adolescenza

Rapporti scuola e lavoro

Orientamento scolastico

Edilizia scolastica.

E’ stata dirigente scolastica all’IPIA “Fortunato Marazzi” di Crema e all’I.I.S. “Janello Torriani” di Cremona. Docente di materie letterarie e latino nei licei. Educatrice di comunità per minori. Giornalista pubblicista. Laurea in Lettere antiche all’Università di Pavia.

© Riproduzione riservata