E’ uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati dai cremonesi: la processione di Ferragosto nelle acque del Po della Madonna di Brancere quest’anno ritornerà alle origini con un nuovo format. Nata da una idea dell’indimenticato Don Aldo Grechi nel 1978 raduna ogni anno centinaia di persone ed è nel cuore di tutti, fedeli e non.

Ecco perché CremonaOggi.it sceglie di prepararsi a questo evento con una inedita iniziativa, che permetterà ai lettori di essere parte integrante del percorso di avvicinamento al 14 e al 15 agosto.

Da oggi è quindi possibile inviare via mail all’indirizzo redazione@cremonaoggi.it le vostre foto-ricordo: immagini, recenti o datate, del vostro Ferragosto in riva al Po. Creeremo una fotogallery dedicata, che ci permetterà di rivivere momenti impressi nella mente di tutti, con un po’ di sana nostalgia ma anche tanta attesa per l’edizione 2024.

