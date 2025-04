Dal 24 maggio al 2 giugno va in scena la Cremona Contemporanea-Art Week 2025, un programma di dieci giorni dedicato alle arti visive che, attraverso installazioni, mostre, incontri ed eventi, trasforma Cremona in punto di riferimento per la sperimentazione e la cultura promuovendo il dialogo tra l’arte contemporanea e il patrimonio storico-artistico cittadino.

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa, realizzata con la direzione artistica di Rossella Farinotti, è promossa dall’Assessorato al Turismo ed Eventi di Cremona con il sostegno di Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona, Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia e Confcommercio Provincia di Cremona.

GLI ARTISTI

Cuore della rassegna è l’interazione tra i luoghi della città e le opere dei venti artisti selezionati per questa edizione: Ludovica Anversa, Trisha Baga, Michaël Borremans, Arianna Carossa, Daniele Costa, Roberto Cuoghi, Olivia Erlanger, Irene Fenara, Stina Fors, Maximo Gonzalez, Emilia Kina, Giulia Maiorano, Edoardo Manzoni, Eva & Franco Mattes, Luca Monterastelli, Giovanni Oberti, Marta Pierobon, Andrea Romano, Vedovamazzei, Angharad Williams.

Nomi importanti attivi sulla scena internazionale, diversi tra loro per generazione e approccio, che per dieci giorni animeranno la rassegna con progetti espositivi di alta qualità – tra installazioni site-specific, dipinti, sculture, video, performance e arte partecipativa – in dialogo con i luoghi che li accoglieranno in un percorso diffuso in tutta la città.

I LUOGHI

Dalle sedi conosciute fino agli angoli più nascosti, la mappa di Art Week 2025 si snoda attraverso diciannove luoghi tra palazzi storici, piazze, musei, luoghi di culto, teatri, laboratori e spazi in disuso. Un’occasione unica per scoprire il ricco patrimonio storico-artistico di Cremona, partendo dalle tappe divenute ormai parti integranti e consolidate della manifestazione, tra le quali: Palazzo del Comune, Battistero di San Giovanni Battista, Museo Archeologico San Lorenzo, Palazzo Zaccaria Pallavicino – FasArchitetti, Palazzo Fodri, Chiesa del Foppone, Cinema Teatro Filo, Palazzo Vidoni, RobolottiSei, Palazzo Affaitati e Palazzo Raimondi.

Tra le novità della terza edizione spiccano due luoghi suggestivi che apriranno per la prima volta al pubblico: la Chiesa di San Francesco – Ex Ospedale Maggiore, spazio dismesso all’inizio degli anni ‘70 e oggi incluso nel progetto di rigenerazione urbana Giovani in centro del Comune di Cremona, e la Cripta del Camposanto dei Canonici, importante testimonianza storico-artistico della città che conserva preziosi mosaici risalenti all’XI secolo.

A questi si aggiungono inoltre: il Parco Bastioni di Porta Mosa, resti dell’unica porta di accesso alla città oggi esistente; Palazzo Schinchinelli Martini con splendidi affreschi e stucchi settecenteschi; il Palazzo della Carità, oggi sede della Fondazione Città di Cremona e la storica Pasticceria Lanfranchi. Anche le vetrinette dei portici di Galleria XXV Aprile e il grande cartellone pubblicitario di Via Mantova diventeranno parte di Cremona Contemporanea | Art Week 2025, trasformandosi in spazi espositivi inediti. Ulteriori dimostrazioni di come l’arte possa superare i confini tradizionali per coinvolgere il pubblico, uscendo dai luoghi canonici e intrecciandosi con il tessuto urbano.

ART WEEK FUORI DA CREMONA

Per il 2025 Cremona Contemporanea | Art Week coinvolge ancora di più la città e le sue realtà istituzionali, spostandosi anche al di fuori di Cremona, con l’obiettivo di diffondere ulteriormente l’eco della manifestazione e proporre contenuti originali pensati ad hoc per l’occasione.

Tra questi, ad esempio, i progetti Faville che, dopo il successo dello scorso anno, tornano con l’intento di arricchire il percorso espositivo della rassegna attraverso una serie di appuntamenti a cura di professionisti del settore dell’arte e dell’impresa culturale. Dalla mostra collettiva di giovani artisti – a cura di Venerdisabato, duo di artisti appena diplomati all’Accademia di Brera di Milano, con la supervisione di Simeone Crispino – presso la galleria PQV Fine Art, alla performance e installazione audio che vedranno protagonista l’artista e musicista Ramona Ponzini negli spazi del Teatro Ponchielli e di Palazzo Zaccaria Pallavicino – FasArchitetti, fino a Bar cremona il format di talk a cura di Giorgio Galotti ospitato nelle sale della Pasticceria Lanfranchi.

L’edizione di quest’anno presenterà inoltre Herenzia, un progetto di arte partecipativa degli artisti Maximo Gonzalez e Iván Buenader che sfocerà in un’installazione collettiva site-specific, composta da una serie di piatti donati dal pubblico

Affianca il percorso espositivo di Cremona Contemporanea | Art Week 2025 un ricco programma di appuntamenti aperti al pubblico tra talk, performance, presentazioni cinematografiche e letterarie, concerti di musica sperimentale.

© Riproduzione riservata