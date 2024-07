E’ stato un week-end di grande impegno per la Polizia di Stato. In particolare la Polizia Stradale di Cremona, guidata dal Comandante Ettore Guidone, anche grazie alle pattuglie dei dipendenti distaccamenti di Crema, Pizzighettone e Casalmaggiore, ha svolto un’accurata attività di prevenzione e repressione soprattutto nelle ore notturne del fine settimana. In particolare nella notte di sabato scorso è stato predisposto un accurato servizio per reprimere la guida in stato di ebbrezza al quale sono state dedicate due pattuglie del distaccamento di Pizzighettone; all’esito del servizio sono state 4 le patenti di guida ritirate per lo stato di ebbrezza dei rispettivi conducenti. Per tre di questi il tasso alcolemico non era dei più alti nonostante superasse il limite previsto di 0,5 g/l (grammi/litro).

Per questo motivo è scattata per i tre incauti conducenti una sanzione amministrativa di 543 € e l’immediato ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

Un uomo di 45 anni, invece, residente nel cremasco, è stato denunciato penalmente in quanto trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a quasi il doppio del consentito. Le violazioni specifiche per guida in stato di ebbrezza hanno, dunque, riguardato una donna e tre uomini, con un’età compresa dai 30 ai 60 anni, residenti tra Crema, Pavia e Lodi. Inoltre, durante i controlli che hanno interessato circa cinquanta veicoli sono emerse violazioni di natura amministrativa di altro genere che hanno comportato sanzioni ai conducenti, sia per comportamenti scorretti alla guida che per scarsa manutenzione delle autovetture che hanno portato complessivamente alla decurtazione di 44 punti dalle patenti dei conducenti sanzionati. L’attività della Polizia Stradale di repressione delle più gravi e scorrette condotte di guida continuerà anche nei prossimi weekend estivi.

