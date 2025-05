Una partita tesa, contro una squadra che ha lottato su ogni pallone alla ricerca della salvezza. La Cremonese non riesce a superare la Sampdoria al Ferraris di Genova, il match termina sullo 0-0.

Dopo un avvio di gara contratto, al 9’ Vandeputte sulla sinistra scarica per Azzi che si accentra, salta un avversario e calcia col destro, ma la sua conclusione termina a lato. Al 19′ lancio in profondità di Curto, colpo di testa di Niang per Depaoli, che scarica nuovamente per l’ex Milan che, da ottima posizione, trova i guantoni di Fulignati. Al 31′ lancio in profondità di Vieira per Sibilli che dalla sinistra punta Antov e col mancino cerca il secondo palo, ma la palla sfila a lato. Al 35′ palla in profondità di Vandeputte, aggancio perfetto di Johnsen che calcia col destro, ma due difensori salvano sulla linea di porta a Cragno battuto. Sul ribaltamento di fronte cross dalla destra di Depaoli, Beruatto sul secondo palo calcia di prima intenzione, trovando l’esterno della rete. Al 40′ Niang trova l’inserimento di Vieira che entra in area di rigore e calcia male, palla sul fondo. Al 44′ Vandeputte perde una brutta palla nella propria trequarti, la Samp riparte, Niang punta Antov e calcia col mancino, Fulignati blocca.

Nell’intervallo Stroppa sostituisce Ravanelli e Barbieri, dentro Ceccherini e Zanimacchia. Al 61′ Vandeputte al limite dell’area trova Collocolo che ci prova calciando forte col destro, ma Cragno è attento e respinge. All’ora di gioco il tecnico grigiorosso inserisce anche Valoti per Vandeputte, alla ricerca di una svolta nel match. Al 77′ cross dalla destra di Zanimacchia, sul secondo palo colpisce in equilibrio precario e mette fuori. Al 91′ Bonazzoli vince un rimpallo e va in pressione su Beruatto che quasi serve lo stesso Bonazzoli con un retropassaggio di testa, ma Cragno riesce a evitare il pasticcio.

E’ l’ultima chance di un match combattuto, equilibrato, a tratti anche nervoso. Con questo pareggio la Cremonese, sempre quarta, sale a quota 57 punti. Lo Spezia, terzo, dista ora 6 lunghezze, mentre la Juve Stabia, quinta, si porta a 4 punti dai grigiorossi. Prossimo impegno per i ragazzi di Stroppa domenica 4 maggio allo Zini contro la capolista Sassuolo.

Simone Guarnaccia – inviato a Genova

