Al termine della sfida tra Cremonese e Sampdoria, mister Giovanni Stroppa ha commentato lo 0-0 del Ferraris. Ecco le sue dichiarazioni.

La Cremonese allunga la striscia di risultati utili consecutivi. Giudica positivamente il pareggio di oggi?

“Assolutamente sì. Per l’ambiente che c’era, le condizioni del campo, il modo in cui è iniziata la gara… Non abbiamo preso confidenza con ciò che stava succedendo, ma piano piano abbiamo amministrato la partita. Il secondo tempo è stato di spessore, ma negli ultimi 25 metri si poteva anche fare di più. Il pareggio è il risultato giusto”.

La cornice di pubblico importante non ha deconcentrato la Cremo. Crede che i suoi ragazzi siano cresciuti a livello caratteriale nell’arco della stagione?

“Ci siamo allenati a ciò che ci aspetterà nelle prossime partite contro Spezia e Pisa. La squadra è partita in maniera timida, la Sampdoria ha cercato tante volte la palla lunga e l’ha messa sui duelli, ma i ragazzi sono stati attenti. Siamo abituati ad una Cremo che tira più spesso, ma oggi loro hanno fatto la partita della vita”.

Oggi la Cremo non è riuscita ad essere precisa sotto porta…

“Sì, ma sfidavamo una signora squadra che non ha concesso niente e aveva il coltello tra i denti. In più con le palle lunghe e le spizzate poteva rendersi pericolosa, abbiamo dovuto lavorare molto sui contrasti e i palloni a metà. Non era una partita a metà”.

La Cremo è riuscita a mantenere la porta inviolata. Si ritiene soddisfatto della fase difensiva?

“Sì, nel primo tempo la Sampdoria ha sfruttato un paio di ripartenze, ma per il resto è stata una partita di metodo e i ragazzi sono stati bravi a farlo”.

Crede che la Cremonese sia la squadra da battere ai playoff?

“Pensiamo di partita in partita, non c’è nulla di semplice e scontato. Credo che chi arriverà in fondo se lo meriterà, noi a livello psicofisico e atletico stiamo bene: cercheremo di chiudere il campionato nel miglior modo possibile, tenendo il campo con spessore e facendo ciò di cui siamo capaci. Ci aspettano tre scontri straordinari contro squadre che hanno fatto un campionato eccezionale, vedremo se saremo pronti per poi fare quell’ultimo step”.

Alcuni cambi sono stati dovuti a problemi fisici?

“Collocolo dice di aver avuto un crampo, Barbieri ha ricevuto un colpo alla coscia e Ravanelli l’ho voluto preservare perché ci attendono tante gare”.

Il punto permette anche di arrivare in forma ai playoff…

“Assolutamente sì, oggi non era una partita semplice. Chiaramente avremmo voluto di più, ma al di là della classifica e del momento che sta attraversando la Sampdoria ha schierato una formazione che rendeva la sfida uno scontro diretto, hanno mostrato quelle qualità anche in campo. Sono una squadra di struttura e individualità, siamo stati bravi a limitarli”.

Ci saranno rotazioni in vista dei prossimi impegni?

“Domani capiremo le condizioni dei giocatori sostituiti, scenderemo in campo tra tre giorni e quindi bisogna vedere come stanno i ragazzi”.

Si parte domenica dal Sassuolo…

“Mi preoccupa la mente sgombra da parte loro, perché nel corso del campionato hanno mostrato una qualità impressionante. Sono una squadra temibile negli effettivi e nel modo di giocare”.

