Gravissimo incidente martedì pomeriggio in via Ippocastani. Attorno alle 15 un motociclista di 43 anni è rimasto coinvolto – per cause ancora in fase d’accertamento -in uno schianto con un’auto, una Mini. L’uomo, che pare aver perso il casco – che è stato trovato a inizio della via-, è stato sbalzato a una distanza di circa otto metri più avanti rispetto al luogo dell’impatto. Il giovane, in condizioni molto grave e privo di conoscenza, è stato trasportato in codice rosso, all’ospedale di Cremona.

