Il governo Meloni ha intenzione di tagliare più di 8 milioni di euro nei prossimi cinque anni ai Comuni della provincia di Cremona”. A lanciare l’allarme era il Consigliere Regionale Matteo Piloni, che riporta i dati elaborati sulla base della seconda bozza di decreto per la spending review del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Stiamo parlando di tagli previsti alla spesa corrente quinquennale, dal 2024 al 2028, per più di 1.7 milioni di euro per il Comune di Cremona, di 600.000 euro per Crema, di quasi 200mila euro per Casalmaggiore, oltre 100mila euro per Soresina, 115mila euro per Sesto ed Uniti, Torre De Picenardi 44mila euro e così via. Contestiamo duramente i tagli destinati ai comuni che Meloni vuole imporre. Questi dati vengono commentati anche dal segretario cittadino del Pd Roberto Galletti: “I Comuni maggiormente colpiti sono proprio quelli che hanno ottenuto più finanziamenti dal PNRR, ovvero quelli virtuosi e sani in grado di attrarre investimenti come il comune di Cremona. È una logica rovesciata, controdeduttiva e rovinosa, che ci preoccupa molto per le ricadute negative che avrà sulla vita delle persone. Forse la calura non aiuta l’azione del Governo e, ancora una volta, a farne le spese saranno la capacità dei Comuni di garantire e sostenere i servizi, dagli asili alle manutenzioni delle strade. Dove troveranno gli enti le risorse finanziarie necessarie? Questo modo di lavorare dimostra la totale incapacità di programmazione del Governo delle destre” dice “Noi faremo di tutto per bloccare questi tagli. Stiamo già provvedendo a preparare momenti di condivisione del problema sul territorio con i cittadini e le associazioni. Consentitemi una battuta: come prevedibile le passerelle dei ministri organizzate dalla destra in campagna elettorale si sono dimostrate per quello che erano, ossia teatrini ridicoli.

